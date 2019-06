Der traditionelle Triathlon kehrt zurück in die Traunseestadt

Nach vierjähriger Pause wird am Traunsee wieder der Raiffeisen Gmunden Triathlon ausgetragen. Start- und Zielbereich befinden sich heuer am Seebahnhofgelände. Termin ist der 14. Juli.

Der Sprint-Triathlon führt über 750 Meter Schwimmen, 23 Kilometer Radfahren und 5000 Meter Laufen. Organisiert wird das Sportereignis von der Gmundner Floro Veranstaltungen GmbH, die sich knapp 300 Teilnehmer erwartet, die entweder als Einzelstarter über alle drei Disziplinen ins Rennen gehen oder beim Staffelbewerb mit jeweils einem Schwimmer, einem Radfahrer und einem Läufer die Strecken in Angriff nehmen. Florian Werner und Robert Jäger – selbst langjährige Triathlonteilnehmer und Finisher – haben sich vorgenommen, nach dem neuen Motto der Stadt Gmunden einen "stilvollen und seenswerten" Triathlon an den See zu holen und die Leute zu begeistern.

Gestartet wird in zwei Wellen um 9.30 und um 9.35 Uhr. "Damit soll ein reibungsloser und schlägefreier Start für alle sichergestellt werden", sagt Florian Werner. Jeder Finisher erhält eine Medaille, um sich stets an seine Teilnahme erinnern zu können. Infos und Anmeldung unter www.triathlon-gmunden.at

