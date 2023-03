Der Tourismusverband Hausruckwald stellt sein neues Radwegnetz vor

Eintauchen in die Natur der Tourismusregion Hausruckwald

Neues vom Tourismusverband Hausruckwald: Radfahrer dürfen sich ab Juni über ein neues Radwegenetz in der Region Hausruckwald freuen. Es verbindet einerseits bereits bestehende Radwege im Norden (Antiesen-Radweg, Haager Lies Radweg) und im Süden (Römerradweg). Andererseits werden sechs neue Radtouren innerhalb der Region geschaffen. Die Touren zwischen 20 und 100 Kilometer langen Touren eignen sich für jedes Fahrniveau und richten sich an Familien- und Genussradfahrer ebenso wie an sportliche Biker.

Insgesamt werden rund 350 Kilometer Radwege erschlossen und beschildert und pünktlich zur Eröffnung der OÖ. Gartenzeit Wolfsegg (17. Juni) befahrbar sein. Sie ermöglichen den Besuchern der Gartenzeit „Hang zur Vielfalt“ eine umweltfreundliche und genussvolle Anreise.

Entwickelt wurde das Radwegnetz mit spuso E-Bikes. Das Unternehmen eröffnet Ende des Monats einen E-Bike-Shop in Vöcklabruck.

Eine Radkarte mit Tipps ist in Kürze im Tourismusbüro Vöcklabruck sowie in den Gemeindeämtern der Tourismusregion erhältlich. Bis zum Sommer werden auch GPS-Daten für Navigationsgeräte bereitgestellt. Man wird sie auf der Website des Tourismusverbandes herunterladen können.

