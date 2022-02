Der Tourismus forciert den sanften Wintersport

Der Dachstein lädt wieder zur Königstour: Seit Samstag ist die Rumpler-Runde für Skitourengeher präpariert. Die Spur über den Gletscher bis zum Wiesberghaus und zur Gjaidalm wird täglich gewartet. Mit dem Rumplerticket der OÖ Seilbahnholding lassen sich auch die Lifte am Gletscher benutzen.

Projekt "Sanfter Winter"

Außerdem ist die Heilbronner Runde, die auch für Schneeschuhwanderer interessant ist, in diesem Winter erstmals mit Stangen markiert. Und so wie am Dachstein weitet die Seilbahnholding auch am Feuerkogel und in Gosau ihr Angebot für sanften Wintersport laufend aus.

Die Landesgesellschaft ist damit nicht allein. Die Tourismusregion Dachstein-Salzkammergut (inneres Salzkammergut) hat im Vorjahr die Initiative "Sanfter Winter" ins Leben gerufen. Naturbegeisterte können in dieser Saison erstmals die Früchte ernten. Drei Touren in Gosau, zwei in Obertraun und drei in Bad Goisern wurden beschildert und präpariert. Dazu gibt es Übersichtstafeln an den Startpunkten und Unterstände, teilweise sogar mit Öko-WC-Anlagen. Und um es den Besuchern einfach zu machen sind die Touren klassifiziert: Anfängertouren (1), markierte Touren mit möglichst präparierten Abfahrten (2) und alpine Touren (3).

"Anders als in anderen Orten in Österreich greifen wir das Thema touristisch aufbauend an", sagt Christian Schirlbauer, Tourismusdirektor der Region Dachstein-Salzkammergut. "Wir wollen eine Destination schaffen, in die ein Tourengeher immer wieder kommt und sich entwickeln kann."

Ziel ist es aber nicht nur, den Wintersportlern mehr zu bieten. Das Projekt "Sanfter Winter" soll auch die Besucherlenkung verbessern und Interessenkonflikte erst gar nicht entstehen lassen. Die Touristiker kooperieren zu diesem Zweck mit den Bundesforsten, der Jägerschaft, dem Alpenverein und den Naturfreunden. "Wir haben auch an die Wildtiere gedacht und Ruhezonen sowie Plätze zur Wildtierfütterung berücksichtigt", so Schirlbauer.