Als 2019 die drei Tourismusverbände Traunsee, Almtal und Laakirchen fusionierten, waren sich die Verantwortlichen rasch einig, dass ein verbindendes Element die alte Industriekultur in der Region ist. Vom ehemaligen Sensenwerk in Scharnstein über die einstige Schuhfabrik Kitzmantel in Vorchdorf bis hin zum Raddampfer Gisela auf dem Traunsee: Die Region Traunsee-Almtal ist geprägt von Industrie.