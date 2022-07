Der Tourismus am Wolfgangsee geht in die Offensive

Bereits jetzt ist die Tourismusregion Wolfgangsee im Spitzenfeld aller Subregionen im Salzkammergut, was die Digitalisierung betrifft – egal, ob es um das Informationsangebot oder um Buchungsmöglichkeiten geht. "Wir orientieren uns aber an den innovativsten Regionen in Österreich", sagt Thomas Herrmann, Geschäftsführer der Wolfgangsee Tourismusgesellschaft (WTG).