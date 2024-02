Oberösterreichs teuerster Baumstamm kam heuer aus Altmünster

Bei der 21. Wertholzsubmission in St. Florian wurden in den vergangenen Tagen die schönsten und teuersten Baumstämme Oberösterreichs versteigert. Dabei erzielte ein Walnussstamm aus dem Salzkammergut mit 2666 Euro pro Festmeter den höchsten Preis. Der Nussbaum stammt von Thomas und Beate Hafner, Besitzer des Altmünsterer Bauernhofs „Wagnerfeld“. Aufgrund seiner Kubatur brachte er der Familie mehr als 4000 Euro ein. Für den teuersten Baumstamm des Jahres ging auch der Titel „Holzmoar“ sowie die „Goldene Axt“ an die Hafners. Zuletzt ging diese Auszeichnung vor zehn Jahren an einen Forstwirt im Bezirk Gmunden.

Bei der Submission handelt es sich um die Versteigerung von wertvollem Laubholz, das für Möbel und spezielle Designerstücke Verwendung findet. "Vor allem für die Furnierproduktion sind die großen Stämme sehr interessant", sagt Albert Steinegger, Forstberater an der Bezirksbauernkammer Gmunden-Vöcklabruck.

Rund 1.100 Festmeter Wertholz wurden im Rahmen der diesjährigen Submission verkauft. Die Hauptbaumart war die Eiche mit 73 Prozent der angebotenen Menge. Umso erfreulicher ist es, dass der Eichenpreis mit einem Durchschnitt von 768 Euro pro Festmeter weiterhin auf hohem Niveau liegt. Zum Vergleich, im Vorjahr erzielte die Eiche durchschnittlich 756 Euro pro Festmeter.

91 Wertholzstämme erhielten Gebote mit mehr als 1.000 Euro pro Festmeter, darunter 80 Eichen. Die teuerste Eiche wurde mit 1.909 Euro pro Festmeter beboten. Es kommt aber nicht nur auf den Preis je Festmeter an, sondern auch auf die Kubatur. Aufgrund ihres Volumens sind viele der Stämme mehrere Tausend Euro wert.

Neben der Eiche gab es auch andere Spezialitäten. 249 Waldbesitzer lieferten Holz von 19 verschiedenen Baumarten zur Submission. Bekannte Baumarten wie Apfel, Birne Bergahorn, Eiche und Esche waren ebenso dabei wie die seltener anzutreffende Eibe.

