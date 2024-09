Salzkammergut: "Der Tagestourist muss auch einen gewissen Obolus leisten"

Den Ort, um über Licht und Schatten des Tourismus im Salzkammergut zu sprechen, hätte man kaum besser wählen können: direkt am klaren Seewasser, der Traunstein zum Greifen nah und das Dröhnen der Motoren auf der B145 im Ohr. In Altmünster präsentierte die ÖVP Salzkammergut gestern Vorschläge, um ein Problem zu lösen, das ganz besonders knifflig ist – weil das Salzkammergut zwar vom Tourismus lebt, jene, die dort wohnen, aber gleichzeitig unter dessen Auswirkungen leiden. Stichwort: Überlastung.

Um den ausufernden Tagestourismus in geregelte Bahnen zu lenken, versuchen es viele Gemeinden seit geraumer Zeit mit Parkgebühren an besonders frequentierten Zielen – zuletzt Gosau, Ebensee wird noch in diesem Jahr nachziehen. "Abzocke", sagen die einen, "notwendig", die anderen. "Ich denke, dass auch der Tagestourist einen gewissen Obolus leisten muss. Die Gemeinden müssen die Infrastruktur erhalten, das kostet Geld und kann auf Dauer nicht umsonst passieren", sagt Bettina Zopf, Abgeordnete zum Nationalrat. Es gehe hier zudem nicht um ein "Bestrafungssystem", sondern um ein "Anreizsystem" – den Anreiz, vermehrt öffentlich anzureisen. "Da müssen wir im Salzkammergut sicherlich noch unsere Hausaufgaben machen. Denn das Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln muss so einfach sein wie nur irgendwie möglich. Auch, was das Ticketing betrifft. Sonst wird es nicht angenommen", sagt Scharnsteins Bürgermeister Rudolf Raffelsberger.

Eine einfache Variante gibt es allerdings bereits: das Salzkammergut-Shuttle. "Wir werden heuer bei den Shuttles eine fünfstellige Anzahl an Gästen zusammenbekommen. Und das Schöne ist: Fast 40 Prozent davon sind Einheimische", sagt Karlheinz Eder, Vorsitzender des Aufsichtsrates des TVB Traunsee-Almtal. Ihm sei wichtig, dass die Anzahl der Gästebetten "zu den Einheimischen" in einem gesunden Verhältnis stehe. Um den Individualverkehr in den Griff zu bekommen, will die VP an einheitlichen Parkleitsystemen arbeiten – auch mittels App. Damit soll die "Besucherlenkung" schon zuhause beginnen und Tagestouristen bereits vor der Anfahrt wissen, welche Ziele besonders frequentiert sind.

"So könnte sich auch das große Verkehrsaufkommen auf der B145 langsam verringern. Ich weiß, wie sehr die Bevölkerung darunter leidet", sagt Altmünsters Bürgermeister Martin Pelzer.

