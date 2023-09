Der SVG brennt nach dem Cup-Aus auf Revanche

Am Freitag, 19 Uhr, steigt in der Gmundner LSP-Arena die wohl größte Fußballparty dieses Jahres, wenn im Spitzenspiel der Landesliga West Tabellenführer SV Gmundner Milch den auf Platz fünf rangierenden Gemeindenachbarn Union Gschwandt empfängt.

Die Gmundner kamen mit fünf Siegen aus den ersten fünf Begegnungen perfekt aus den Startlöchern und mussten erst am vergangenen Wochenende mit einem 2:2 bei Schlusslicht St. Marienkirchen den ersten Punkteverlust hinnehmen. Auch die Gschwandtner, die in der Vorsaison erst in der Relegation den Klassenerhalt sicherten, sind nach wie vor ungeschlagen.

Besonders weh tut der SVG-Truppe die 1:2-Niederlage nach Verlängerung gegen Gschwandt im Landescup. Daher brennt man in der Traunseestadt auf Revanche. Da ein Besucherandrang von mehr als 1000 Fans zu erwarten ist, empfehlen die Gastgeber eine frühzeitige Anreise.

