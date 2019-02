Der SV Roitham steckt sich ehrgeizige Ziele

ROITHAM. Der Fußballverein SV Promot Roitham, in der 2. Klasse Süd auf dem dritten Tabellenplatz, hat sich eine neue Führung und ein neues Leitbild verpasst.

Neues Führungsduo: Obmann Franz Schobesberger und Präsident Dieter Grafinger Bild: SV Promot Roitham

Nach dem Rücktritt von Obmann Siegfried Lochner wurde bei der Mitgliederhauptversammlung des SV Promot Roitham Franz Schobesberger mit 100 Prozent Zustimmung zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der scheidende Obmann zog vor rund 80 Spielern, Funktionären und Mitgliedern eine Bilanz. Unter seiner Zeit konnte die Wirtschaftlichkeit des Vereins gesteigert werden, auch die Nachwuchsarbeit wurde positiv hervorgehoben.

Der neue Obmann Franz Schobesberger präsentierte das Projekt „SV Roitham 2.0“, das den Verein erfolgreich in die Zukunft führen soll. Der Verein liebäugelt mit dem Aufstieg in die 1. Klasse. Ein Ziel, das durchaus schon heuer erreicht werden kann. Die Roithamer überwintern in der Tabelle auf dem dritten Platz - mit nur fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SV Scharnstein.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema