Der Skibetrieb endet - jetzt kann der Sommer kommen

Der Skibetrieb in Oberösterreich geht an diesem Oster-Wochenende endgültig ins Finale. Längst laufen aber die Vorbereitungen für die Badesaison im Sommer. In einer gemeinsamen Presseaussendung weisen Landeshauptmann Thomas Stelzer und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner heute auf das reiche Angebot öffentlicher Badeplätze im Salzkammergut hin. "Alleine am Traunsee gibt es 58 freie Seezugänge und Badeplätze mit einer Gesamtfläche von 323.000 Quadratmeter", so Stelzer. "Am Attersee sind es rund 100 Seezugänge und Badeplätze mit einer dazugehörigen Grundfläche von rund 273.000 Quadratmeter. Das Angebot wird dabei laufend qualitativ und quantitativ weiter verbessert.“

Bekanntlich wird im Salzkammergut heftig über die Tatsache diskutiert, dass speziell am Attersee viele Seezugänge in den vergangenen Jahrzehnte in Privatbesitz übergingen. Kritiker fordern strengere Gesetze und mehr Bemühungen der öffentlichen Hand, Ufergrundstücke, die zum Verkauf anstehen, für die Öffentlichkeit zu sichern.

Stelzer und Achleitner verweisen hingegen auf das breite vorhandene öffentliche Angebot. Ziehe man die schwer zugänglichen Ostuferbereiche des Traunsees ab, seien neun der verbleibenden 28 Kilometer Uferlinie, also ein Drittel, frei zugänglich. Der Attersee weise einen Umfang von 48 Kilometer auf. Davon seien zwölf frei zugänglich, also ein Viertel.

Die Erholungsflächen würden in diesem Jahr außerdem ausgebaut. Am Attersee wird die sogenannte Treml-Fläche im Gemeindegebiet von Weyregg erweitert. Konkret wurde ein bisher privat vermietetes Teilgrundstück von den Bundesforsten zurückgenommen. Die Gesamtfläche wird nun von der Gemeinde betreut. Das bringt eine vergrößerte öffentliche Fläche und eine zusätzliche freie Uferlänge am Attersee. Am Traunsee investiere die Landesregierung beim Badeplatz „Nachdemsee“ vom Land OÖ in ein neues Umkleide- und Sanitärgebäude investiert. Weiters wird der Parkplatz erweitert und befestigt. Insgesamt wendet das Land dafür 200.000 Euro auf.

Im Eigentum der Landesimmobilien GmbH befinden sich Flächen

an zwölf heimischen Seen und Gewässern

in 23 Gemeinden

mit insgesamt 27 Badeanlagen und Seezugängen

mit rund 488.000 Quadratmeter Liegefläche

An folgenden Seen stehen auf diese Weise Badeflächen zur Verfügung:

Attersee: neun Badeplätze

Traunsee: vier Badeplätze

Hallstättersee: drei Badeplätze

Mondsee: zwei Badeplätze

Zellersee: zwei Badeplätze

Langbathsee: ein Badeplatz

Weiters betreiben die Österreichischen Bundesforste in Oberösterreich insgesamt 27 öffentliche und frei zugängliche Naturbadeplätze an 14 Seen, hier steht eine weitere Fläche von 110.000 Quadratmeter an Liegeflächen der Bevölkerung zur Verfügung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper