Der Segelclub Altmünster feiert seinen Fünfziger

Der Start des Segelclubs Altmünster (SCA) war nicht einfach. "Ein Teil der Bevölkerung glaubte, hier entstehe ein Nobelclub für Reiche", erinnert sich Altobmann Hermann Lobmayr. "Es gab auch Anfeindungen aus der Politik." Dazu kam die schwierige Standortsuche. 1973 standen den Vereinsmitgliedern nur sechs Bojen vor der Fischerbucht zur Verfügung. Eigentlich sollte dort auch eine Steganlage entstehen, doch die Naturschutzbehörde legte sich quer. 1974 scheiterte auch der Versuch, sich bei der Warchalowski-Kurve niederzulassen – dieses Mal am Widerstand aus der Bevölkerung.

Schließlich übernahmen die Segler im gleichen Jahr einen bereits bestehenden Steg an der Esplanade. Es war der Beginn der heutigen SCA-Hafenanlage, die in den Folgejahren Schritt für Schritt ausgebaut wurde. Als Krönung entstand zwischen 1986 und 1988 das Clubhaus am Ufer.

Heute, 50 Jahre nach seiner Gründung, ist der SCA aus dem Altmünsterer Vereinsleben nicht mehr wegzudenken – und zugleich eine Säule des Segelsports auf dem Traunsee. Als Austräger von Europameisterschaften (A-Cat 1997, Yngling 2019) und Europacup-Bewerben (Trias 2004, 2010, 2016) verschaffte sich der Segelclub internationale Reputation. Gleichzeitig engagieren sich die Altmünsterer Segler enorm bei der Nachwuchsarbeit. Bei den SCA-Jugendsegelwochen werden jeden Sommer junge Skipper in clubeigenen Optimisten mit Luv, Lee, Pinne und Palstek vertraut gemacht.

Was 1972 von einer kleinen Gruppe Männer begonnen wurde, ist heute eine große Sache: Der SCA hat inzwischen fast 300 Mitglieder, darunter 80 junge Seglerinnen und Segler. Die Hafenanlage verfügt über 113 Liegeplätze. "Man kann sich Altmünster ohne die Anwesenheit und das Engagement des Vereins fast nicht mehr vorstellen", sagt Bürgermeister Martin Pelzer (ÖVP).

Am Samstag wurde das 50-jährige Bestehen des SCA im Clubhaus groß gefeiert.