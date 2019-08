Der Scherbenhaufen in St. Wolfgang ist nach vier Jahren zusammengekehrt

Im Frühjahr 2016 wurde ein Skandal publik, der die Öffentlichkeit erschütterte: Im Marktgemeindeamt St. Wolfgang hatte sich ein Berg von 974 offenen Bauverfahren angehäuft. Damit verbunden war ein enormer finanzieller Schaden für die Gemeinde – laut Landesrechnungshof "deutlich mehr als 300.000 Euro". Dazu hatten die Gemeindeverantwortlichen große Beträge an bereits zugesagten Fördermitteln einfach nicht abgerufen. Sie fehlten auf den Konten, was zu einem hohen Schuldenstand der Gemeinde führte.

"Es war eine Riesenaufgabe"

Der politisch Verantwortliche, Bürgermeister Hannes Peinsteiner (ÖVP), war zu diesem Zeitpunkt bereits zurückgetreten. Gegen ihn wird bis heute ermittelt. Ob es zu einem Gerichtsverfahren kommt, ist immer noch offen.

Peinsteiners Nachfolger Franz Eisl (ÖVP) musste indessen den Scherbenhaufen aufräumen und hatte dabei die Unterstützung von SPÖ und FPÖ. In einer ganztägigen Klausur wurden alle Gemeinderäte über die Missstände informiert. Im Frühjahr 2017 konstituierte der Gemeinderat einen eigenen Sanierungsausschuss. "Es lag eine Riesenaufgabe vor uns: hohe Schulden, an die tausend offene Bauakte und große Mängel in der Verwaltung", schildert Eisl die damalige Situation. Die Landesregierung half bei der Sanierung, verlangte dafür allerdings eine "Konsolidierungsvereinbarung", in der sich St. Wolfgang verpflichtete, die geforderten Aufgaben Schritt für Schritt zu erfüllen. "Die vergangenen 30 Monate waren eine harte Zeit für uns alle – nicht selten haben wir mehr Stunden im Gemeindeamt verbracht als zuhause", sagt Eisl. "Dafür bin ich meinem Team sehr dankbar."

Mittlerweile wurde nicht nur die Verwaltung personell und organisatorisch auf neue Beine gestellt. Auch die zugesagten Fördergelder wurden nach und nach in den Ort geholt, und Eisl sanierte die Finanzen. Bis zum Ende dieses Jahres will er die Schulden um 4,5 Millionen Euro auf knapp acht Millionen Euro abgebaut haben.

Heute hat die 2800-Einwohner-Gemeinde vermutlich eine der beststrukturierten Verwaltungen im Bezirk und solide Finanzen. Der Sanierungsausschuss konnte deshalb aufgelöst werden. "Wir können uns jetzt endlich voll auf die Zukunftsthemen konzentrieren", sagt Eisl. Die Erleichterung hört man ihm dabei an.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at