Der Saunafriede in Vöcklabruck ist wieder hergestellt

Der 30. August 2023 wird in die Geschichte der Stadt Vöcklabruck eingehen. An diesem Tag konnte in einer historischen zweieinhalbstündigen Sitzung der Saunafriede wieder hergeführt werden. Und wie jedes Kind fürderhin wissen wird, dürfen Damen seither an jedem Donnerstag von 14 bis 21 Uhr die Sauna im Außenbereich exklusiv nutzen. Die gemischte Sauna findet im Innenbereich statt.