Der richtige Schnitt ist des Gärtners Glück

Zudem hat er Antworten parat, wie man den Bäumen Gutes tun kann, damit im Herbst die Ernte reich ausfällt. "Mit den auf den Baum abgestimmten Schnittmaßnahmen beeinflussen wir die Baumstatik, sorgen für eine gute Lichtdurchflutung und Luftzirkulation. Das hat Auswirkungen auf die Erntemenge und vor allem auch auf die Qualität der Früchte." Die ganztägigen Obstbaumschnittkurse finden am 5. März ab 9 Uhr in Neukirchen/Altmünster und am 12. März in Steinbach statt. Infos unter www.naturpark-attersee-traunsee.at