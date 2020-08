Für weniger als zehn Cent bekommt man im Diskonthandel ein Ei. Wie es der Henne geht, das es legte, will man lieber nicht wissen. Michael Ettinger verkauft Eier ab Hof für 34 Cent. Und seinen Hühnern geht es ziemlich gut. Denn es sind Wanderhühner. Einen Riesenstall aus Beton haben sie noch nie gesehen, schon gar nicht von innen. Stattdessen schlafen sie im Wohnmobil und bevölkern jede Woche eine neue Wiese. Born to be wild. Seit sechs Generationen bewirtschaftet Familie Ettinger das