Der "Naturpark Bauernland" wird noch in diesem Sommer Wirklichkeit

Es braucht nur noch den entsprechenden Beschluss der Landesregierung, dann hat Oberösterreich mit dem Naturpark Bauernland den vierten Naturpark. Er erstreckt sich über die Region Irrsee-Mondsee-Attersee. Wer ihn leiten wird, steht seit kurzem fest: Der künftige Geschäftsführer stammt aus Oberhofen, ist noch keine 30 Jahre alt, hat in Linz Finanz- und Wirtschaftswissenschaften studiert, eine Ausbildung als Projektmanager absolviert und eine weitere zum Forstfacharbeiter. In seiner Freizeit engagiert er sich als Rettungssanitäter beim Roten Kreuz und bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberhofen. Der neue Geschäftsführer des Naturparks Bauernland heißt Simon Staudinger.

Wertschöpfung steigern

Und er brennt auf seine neue Aufgabe, die er am 16. August vorbehaltlich des Beschlusses der oö. Landesregierung in seinem Büro im Technopark Mondsee starten soll. "Die Region Irrsee-Mondsee-Attersee ist einzigartig und aufgrund der hohen Lebensqualität besonders schützenswert", sagt Staudinger. "Deshalb ist es mir ein großes Anliegen, gemeinsam mit den Grundeigentümern die Wertschöpfungsketten in der Region zu stärken und zu mehr Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung anzuregen."

Naturpark-Obfrau und Landwirtschaftskammer-Präsidentin Michaela Langer-Weninger hofft auf einen Beschluss der Landesregierung noch vor der Sommerpause, denn die ersten Projekte warten bereits auf ihre Umsetzung. Eines davon soll die Förderung der Direktvermarktung sein: Wer Mitglied im Naturpark Bauernland ist und bestimmte Kriterien erfüllt, darf seine Produkte mit dem gemeinsamen Logo des Naturparks vermarkten. Langer-Weninger rechnet mit einem regen Interesse der Direktvermarkter.

Gastronomiebetriebe werden die Gelegenheit haben, zu "Naturpark-Gasthäusern" zu werden, wenn sie bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Und auch den Schulen und Kindergärten steht der Weg zur Naturpark-Schule bzw. zum Naturpark-Kindergarten offen. "Voraussetzung ist, dass sie sich durch Bauernhof- oder Waldexkursionen, aber auch in Form von Projekttagen mit dem wirtschaftlichen Kreislauf in der Landwirtschaft beschäftigen," sagt Langer-Weninger.