Der Nachtschwärmer fällt wegen Fahrermangel aus

Wie vielen anderen Branchen auch setzt der Personalmangel der Postbus AG zu. Wegen Fahrermangels kann an diesem Wochenende die Linie 563, bekannter unter dem Namen "Nachtschwärmer", nicht fahren.

Die Linie wurde vor mehr als 15 Jahren geschaffen, um vor allem jugendlichen Fahrgästen die Möglichkeit anzubieten, an Wochenenden Lokale und Diskotheken in der Region sicher, günstig und klimaschonend zu erreichen. Der Nachtbus verkehrt von 20 Uhr abends bis 4 Uhr morgens zwischen Schwanenstadt und St. Georgen im Attergau und fährt über Attnang-Puchheim, Regau, Vöcklabruck, Lenzing, Kammer-Schörfling und Seewalchen. Er fährt Freitag und Samstag – am langen Pfingstwochenende wäre er auch am Sonntag gefahren.

"Die Post AG arbeitet daran, den Personalengpass so rasch wie möglich zu überwinden", sagt Klaus Wimmer, Sprecher des OÖ Verkehrsverbundes, auf OÖN-Anfrage. "Dieses Wochenende kann der Nachtschwärmer aber definitiv nicht fahren. Wie es danach weitergeht, ist aus heutiger Sicht noch offen."