"Wir müssen schauen, ob wir heuer überhaupt aufsperren können", beschreibt Heimatbundobmann Johannes Pfeffer die dramatische Situation des Vereins Heimatbund Mondseeland. Die Gemeinden hätten bisher Unterstützung geleistet, und man habe die Museen zumindest am Wochenende offen halten können. Allerdings werde man, so Obmann Pfeffer in Richtung Mondseeland-Gemeinden, eine entsprechende Finanzspritze brauchen, um auch 2021 halbwegs durchzukommen.