Zum dritten Mal nach seiner schweren Krebserkrankung wird Trainer Anton Mirolybov auf der Betreuerbank der Gmundner Basket Swans sitzen (oder je nachdem am Spielfeldrand stehen), wenn sein Team am Sonntag (17.30 Uhr, Volksbank-Arena) die Oberwart Gunners empfängt. Gegen Kapfenberg am vergangenen Sonntag hatte es noch eine knappe 98:99-Heimniederlage nach Verlängerung gegeben, am Mittwoch setzten sich die Schwäne in St. Pölten eindrucksvoll mit 86:64 durch.