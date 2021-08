Der Meister steht vor einem Neubeginn

Kommenden Montag beginnen die Gmundner Swans als amtierender Meister der Basketball-Bundesliga ihr Training in Hinblick auf die neue Saison 2021/2022. Es hat sich etliches geändert: Kapitän und Leistungsstütze Enis Murati wechselte im Herbst seiner Karriere zu Vienna, einige liebgewordene Legionäre kommen im aktuellen Kader nicht mehr vor. Doch jener Mann, der mit seinem unvergleichlichen Enthusiasmus viel dazu beitrug, dass die Schwäne am Ende Meister wurden, wird auch in der kommenden Spielzeit mit dabei sein: der US-Amerikaner Stephon Jelks.

Swans-Finanzvorstand Harald Stelzer: "Der Trainingsstart bedeutet nichts anderes als: neues Spiel, neues Glück – und das doch mit sehr veränderter Mannschaft." So sei unter anderem C. J. Anderson verpflichtet worden, ein US-Legionär auf jener wichtigen Position, die bisher Murati innehatte. "Und auf der Center-Position von Daniel Dolenc, der nach Frankreich abgewandert ist, hoffen wir auch, dass wir diese Woche noch endgültig fündig werden. Das ist die letzte Geschichte, die noch fehlt", so Stelzer.

Fast alle Österreicher an Bord

Dass gerade "Anfeuerer" Jelks seinen Vertrag bei den Schwänen verlängert habe, sei sehr wichtig gewesen, betont Stelzer. Daneben blieben den Gmundnern alle Österreicher – mit Ausnahme Muratis – erhalten. Also Daniel Friedrich, Toni Blazan, Lukas Schartmüller, Benedikt Güttl, der kürzlich ins österreichische Nationalteam einberufene Daniel Köppel oder auch Mateo Hofinger.

Trainingsbeginn bedeutet ein Zusammenfinden der Mannschaft. Dazu gehört aber auch das Befinden des Trainers. Der liebenswürdige, knorrige, zielstrebige Meistermacher Finne Anton Mirolybov leidet – wie bereits in den OÖN berichtet – an einer schweren Krankheit. "Wir müssen jetzt einmal schauen, wie es ihm geht", sagt Stelzer.

Unterstützung für den Coach

Es gehe darum, von Woche zu Woche denken. "Und wir werden auch da durchkommen. Eine Meisterschaft gewinnt man nicht im ersten, sondern im letzten Spiel. Aber die Erkrankung des Trainers erfüllt uns immer noch mit Sorge. Wir hoffen alle, dass er da drüber hinwegkommt und werden ihm unsere Unterstützung geben. Er ist hier in Gmunden, und wir versuchen, ihn bei Laune zu halten."

Der Trainerstab als solcher bleibe laut Stelzer erhalten. Der ebenfalls aus Finnland stammende Co-Coach Aleksi Koskinen sei vor allem für den physischen Zustand der Spieler zuständig. Stelzer: "Deshalb sind wir sicher, dass wir diese Phase bewältigen werden."

Die Meisterschaftssaison 2021/2022 beginnt am 10. Oktober, doch der erste internationale Auftritt der Swans findet bereits in der letzten Septemberwoche statt. Erstmalig seit gut einem Jahrzehnt wird das Team in einem europäischen Cupbewerb zugange sein, und zwar in der Qualifikation für den FIBA Europe Cup, die aufgrund der internationalen Corona-Zahlen in einer "Bubble" gespielt wird.