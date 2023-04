Der Mann für die spielentscheidende Schlussphase

Gmundens Toni Blazan (rechts) war in zwei der jüngsten drei Spiele das Zünglein an der Waage. Foto: Swans/Kienesberger

Er ist der Mann für Treffer in den letzten Spielsekunden: Toni Blazan versenkte zuletzt für die Gmundner OCS Swans bei den zwei Auswärtssiegen gegen Wels (72:68) und St. Pölten (83:82) jeweils die spielentscheidenden Freiwürfe kurz vor Matchende. Wie er mit solch nervenbelastenden Situationen umgeht und was er von der morgigen letzten Begegnung der Platzierungsrunde mit dem BC GGMT Vienna (17.30 Uhr, Raiffeisen Sportpark Gmunden) erwartet, darüber sprachen die OÖN mit dem 30-Jährigen.

Salzkammergut-Nachrichten: Wie nervös ist man, wenn das Ergebnis einer Partie von einem selbst abhängt, wenn man nur alles richtig oder alles falsch machen kann – kurz: wenn man zu den entscheidenden Freiwürfen Sekunden vor Spielende antritt?

Toni Blazan: Ich schaue gar nicht auf die Uhr. Bei mir ist es so, als wäre es gerade im ersten Viertel, als würde das Spiel gerade anfangen. Der Gedanke ist immer: einfach nicht auf die Uhr schauen, auch nicht aufs Ergebnis, sondern einfach nur werfen.

Die Mannschaft war zuletzt mehrmals in der Situation, Rückstände aufholen zu müssen, knappe Spielstände, Nervosität. Was geht in einem Spieler vor, wenn er einmal Zeit hat, zu überlegen? Etwa, wenn er auf der Bank sitzt.

Da überlegt man schon, warum wir eigentlich in Rückstand geraten sind und warum wir unseren Flow in den letzten Spielen nicht gefunden haben. Im Spiel selbst findet man leider keine Antwort. Aber ich denke, je länger die Saison dauert, desto eher wollen wir, dass die Playoffs anfangen. Ich glaube, wir sind zuletzt in der Konzentration ein bisschen nachlässig geworden. Wir haben aber nach dem Halbzeitrückstand gegen Klosterneuburg in der zweiten Hälfte so agiert, wie wir agieren sollten, haben 91:77 gewonnen, und ich hoffe, dass wir das auch so beibehalten am Samstag gegen Wien.

Das wird ja eine Art Endspiel darum, wer den Heimvorteil in den Best-of-five-Serien bis zu einem möglichen Finale behält. Mit welcher Aufgabensetzung für sich selbst gehen Sie in diese so wichtige Partie?

Aufgabensetzung ist auf alle Fälle, dass wir physisch betont spielen, denn die Wiener werden von Anfang an konzentriert und körperbetont gegen uns spielen. Wir müssen einfach dagegenhalten und unseren Gameplan, wie vom Trainer aufgelegt, durchziehen.

Interessant ist, dass in den letzten fünf Spielen zwischen Gmunden und Wien immer das Auswärtsteam gewonnen hat. Das begann in der letztjährigen Finalserie mit einem Sieg der Swans in Wien. Es wäre also einmal Zeit, dass wir auch zu Hause wieder gewinnen.

Ja, voll. Wenn wir zu Hause gewinnen, werden wir Erster in der Endtabelle sein. Und das wäre auch eine gute Vorbereitung für ein eventuelles Finale gegen Wien. Das Match am Samstag wird wie eine Playoff-Partie sein.

Noch einmal zurück zu Ihnen, der Sie jetzt einige Male in den Schlussphasen zum Gamewinner geworden sind: Was denkt man sich nach so einer gewonnenen Partie, wenn man sich zu Hause ins Bett legt?

(lacht) Ich lege mich dann ganz einfach hin und bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Sobald ein Spiel vorbei ist, ist es für mich gegessen. Dann konzentriere ich mich schon aufs nächste.

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer