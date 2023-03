Der Mann, der sich beim Schwimmen Brandblasen holte

Wer derzeit darauf hofft, den bekannten Gmundner Schauspieler, Autor und Rezitator Erich Josef Langwiesner bei seinen so traditionellen wie fröstelnden Schwimmgängen an seinem Lieblingsplatz – dem Seebahnhof – anzutreffen, wird noch eine Weile enttäuscht sein. Der 72-Jährige, der sich seit etlichen Jahren den Traunsee auch im Winter mit Schwan, Blässhuhn, Ente und Möwe teilt, hatte kürzlich einen bösen Unfall und bekam ein ärztliches Badeverbot auferlegt. Wir sprachen mit dem ob dessen nicht gerade vergnügten Künstler.

Salzkammergut-Nachrichten: Was genau ist da passiert?

Erich Langwiesner: Am 17. Jänner bin ich nach dem Gmundner Wochenmarkt mit dem Moped vom Rathaus zum „Schwan“ rübergefahren, ein Auto ist sehr schnell aus der Parklücke herausgekommen und hat mich leider verräumt. Ich hatte eine geprellte Rippe, die ganze rechte Seite war ein einziger blauer Fleck, und unterm Knie habe ich ein Loch. Das muss jetzt heilen.

Auf Ihre Winterbäder müssen Sie also derzeit verzichten.

Baden geht jetzt einmal gar nicht. Wie lange nicht, ist die Frage. Vielleicht werde ich mir demnächst ein Spezialpflaster drauftun und umwickeln. Dann gehe ich ins Wasser. Ich bin schon so grantig. Mein Mädel sagt auch schon die ganze Zeit: Ich weiß, wo du hingehörst. Ja, ich weiß es auch – ins Wasser.

Was hat Sie eigentlich dazu gebracht, in der kalten Jahreszeit bei derart niedrigen Wassertemperaturen in den See zu gehen?

Neugier und der Reiz des Unbekannten.

Bitte erzählen Sie.

Da war ich noch ein kleiner Sparkassen-Angestellter, als ein paar Kollegen ins alte Gmundner Weyer-Bad schwimmen gegangen sind. Im Winter. Da hat’s noch richtige Winter gegeben. Die hatten einen Schlüssel zu diesem alten, wunderschönen Bad, das es heute leider nicht mehr gibt, sind durch den Schnee rausgelaufen und ins Wasser gehüpft. Und ich, als damals 14- oder 15-Jähriger, hab’ gesagt: Ich auch, bitte! Die anderen haben gesagt: Wenn du’s aushältst, gehst halt mit. So hat das angefangen.

Und dann?

Ich bin später nach Deutschland gegangen und war nicht mehr so oft in Gmunden. Aber als ich ein paar Jahrzehnte später wieder hier war beziehungsweise am Landestheater in Linz, habe ich das weitergepflegt. Es gab ein paar von meiner Sorte. Man hat gesagt, das seien die Wahnsinnigen. Zunächst bin ich bis Ende November in den See gegangen, da hat er noch zehn Grad gehabt. Danach hat man ein paar Wochen ausgesetzt, und im Jänner war’s oft schön, dann ist man wieder reingegangen. So ist das immer mehr und mehr geworden. Voriges Jahr bin ich 160 Mal in den See gegangen. Sommer und Winter zusammengerechnet.

Erich Langwiesner als Nackedei im eiskalten Traunsee Bild: privat

Was war die tiefste Temperatur, bei der Sie geschwommen sind?

Bei der Wassertemperatur war es drei oder vier Grad. Aber bei der Außentemperatur: Wenn das Geländer zugefroren war, dann war’s schon immer ganz lustig. Da hat man aufpassen müssen, dass man nicht mit den Fingern picken bleibt. Einmal, an einem Heiligen Abend, habe ich übersehen, dass ich nicht so viel tratschen sollte. Ich habe länger mit dem Nachbarn gesprochen, und als ich nach Hause gekommen bin, habe ich gesehen, dass ich mir durch die Kälte richtige Brandblasen auf den Füßen geholt habe. Nackt im Schnee stehen und Tratschen… Das sollte man nicht tun.

Mit welcher Regelmäßigkeit gehen Sie im Winter in den See?

Wenn ich jetzt dürfte, hätte ich mir vorgenommen: auf jeden Fall vier, fünf Mal im Monat. Ich hoffe, es geht noch im März wieder.

Es kursiert seit Jahren das Gerücht, Sie hätten einst nach einer Schwimmeinheit eine sehr bekannte Gmundner Dame freundlichst gegrüßt – im Adamskostüm. Stimmt diese Geschichte?

Dass ich diese Dame einmal nackert begrüßt habe? Das habe ich doch bei vielen Leuten getan. Die meisten wissen es eh, dass ich ab Mitte Oktober keine Badehose mehr anziehe. Das weiß ja sogar der Bürgermeister.

