Der Lions Club Bad Ischl trägt Trauer

Der ehemalige Direktor der Kaiser-Therme Bad Ischl war ein überaus aktives Mitglied im Lions Club der Kaiserstadt. "Mit ihm verlieren wir nicht nur eines unserer längstdienenden, sondern auch eines der verdienstvollsten Mitglieder", sagt Lions-Pressesprecher Alfred Reimair.

48 Jahre lang war Werner Riener Mitglied im Ischler Club, die Werte und Ideale der Lions-Bewegung waren ihm stets ein großes Anliegen. Reimair: "Sowohl während seiner beruflichen Laufbahn als Direktor der damaligen Kaiser-Therme als auch im Ruhestand hat sich Werner intensiv für den Lions Club engagiert und ist ihm in verschiedensten Funktionen und Tätigkeiten zur Verfügung gestanden." Riener war drei Mal Präsident, bekleidete vier Mal die Funktion des Clubmeisters und war in etlichen weiteren Rollen im Vorstand präsent. 30 Jahre lang organisierte er das Lions-Stahelschießen, eine Traditionsveranstaltung, die Lions aus dem ganzen Salzkammergut und darüber hinaus in Bad Ischl zusammenführt.

"Werner Riener hat klare Worte nie gescheut, wenn es darum ging, seine Meinung bei clubinternen Diskussionen einzubringen", erinnert sich Reimair an den verstorbenen Freund. "Ein großes Anliegen war ihm auch die Pflege internationaler Kontakte im Rahmen der Jumelage der Ischler Lions mit ihren Partnerclubs in Portogruaro, Prien und Dresden. Mit mehreren italienischen Lions pflegte Werner eine langjährige persönliche Freundschaft, bei der Errichtung eines Denkmals für den einstigen österreichischen Bundeskanzler Julius Raab in Portogruaro hat er maßgeblich mitgewirkt."

Für seine vielfältigen Verdienste bei Lions International und im Ischler Club war Werner Riener der Melvin Jones Award, die höchste Lions-Auszeichnung, verliehen worden. Sein Engagement wurde bei der Trauerfeier vom aktuellen Clubpräsidenten Othmar Berner gewürdigt. Weiters dankten Heinz Mayrhofer als langjähriger persönlicher Freund, Klaus Enengl für den Skal-Club und Landeshauptmann a. D. Josef Pühringer dem Verstorbenen für sein Wirken und seinen Einsatz.