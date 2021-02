Gmundens großer Feiertag, der seit Jahren vielerorts kopiert wird und heuer auf den 14. März fällt, lockt normalerweise Abertausende Besucher in die Traunseemetropole. Sie tummeln sich dort auf der Esplanade, um an den Ständen der örtlichen Konditoren Lebkuchenherzen zu kaufen. Selbst wenn der Lockdown in fünf Wochen schon vorbei wäre: Eine Massenveranstaltung dieser Art ist aus heutiger Sicht schwer vorstellbar.