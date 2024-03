Der Liebstattsonntag hat sich in ganz Oberösterreich verbreitet

Am Sonntag wird in Gmunden der „Original-Liebstattsonntag“ begangen – aus aktueller Sicht bei zumindest recht brauchbarem Wetter.

Passiert ist es in einer Redaktion in Salzburg. Das Fettnäpfchen war groß, die Empörung bei manchen Gmundnern mindestens genauso. Ein Monatsmagazin, das im Salzkammergut erscheint, berichtete doppelseitig über den traditionellen Liebstattsonntag – allerdings über jenen in Bad Goisern. Die Gemeinde könne beim Liebstattbrauchtum auf eine "lange Tradition zurückblicken". Liebstattln sei dort schon als Frühlingsbrauch vor der Jahrhundertwende bekannt gewesen. Gmunden wurde zwar erwähnt, allerdings nur beiläufig.

"Liebstattfeiern im ganzen Land muss ich ja akzeptieren. Aber original oder traditionell sollte wirklich nirgendwo anders als in Gmunden dabeistehen", sagt Franz Wolfsgruber, Obmann des Trachtenvereins "D’Traunseer" und seit mehr als 26 Jahren mit Herzblut an der Ausrichtung des Gmundner Feiertags beteiligt.

Dass der Liebstattsonntag aber längst nicht mehr nur auf seinen Originalschauplatz in Gmunden beschränkt ist, zeigt sich auch in diesem Jahr. In Vöcklabruck hat sich der Trachtenverein D’Waldhörnler des Brauchs angenommen, liebevoll gestaltete Herzen werden am Wochenende nach den Gottesdiensten bei allen Kirchen in Vöcklabruck zum Kauf angeboten.

In Alberndorf im Mühlviertel kümmert sich die Landjugend darum, in Gaspoltshofen im Bezirk Grieskirchen gestaltet der "Boundless-Chor" den Gottesdienst in der Pfarrkirche, der im Zeichen des Liebstattsonntags steht. Und in Schärding im Innviertel gab es in den vergangenen Jahren überhaupt gleich ein "Liebstatt-Wochenende".

Ein Fest für die Armen

Warum an diesem Sonntag in ganz Oberösterreich gefeiert wird, wissen vermutlich nicht alle, die sich Lebkuchenherzen schenken. Im Jahr 1641 begründete der damals für Gmunden zuständige Passauer Bischof einen ganz eigenen Brauch für die Kurstadt am Traunsee. Er beauftragte den Stadtpfarrer, jeweils am vierten Fastensonntag die Armen der Stadt zum gemeinsamen Mahl einzuladen und selbst aufzutragen. Historisch gesehen handelte es sich um die Bestätigung der sogenannten Corpus-Christi-Bruderschaft. Mitglieder dieser Bruderschaft waren vermögende und einflussreiche Bürger, die den Armen auf diese Weise ihre Liebe abstatteten. Davon bekam der Mittfastensonntag seinen Namen. Zur Touristenattraktion wurde der Liebstattsonntag schließlich erst im 20. Jahrhundert.

Für Franz Wolfsgruber ist er noch immer eine Herzensangelegenheit. Seit 2009 besucht er jedes Jahr eine Schule in Gmunden und bringt den Kindern das Brauchtum näher. "Im vergangenen Jahr haben Schüler aus der Ukraine extra Herzen gebacken. Da sind mir fast die Tränen gekommen", sagt er. Heute steht Wolfsgruber in der Brahmsschule für die Gmundner Tradition ein. Die Gemeinde spendiert die Herzerl dafür. Aber auch Wolfsgrubers Frau war fleißig: "Heuer waren es 80 Lebkuchenherzen, aber es waren auch schon einmal 300", sagt er.

