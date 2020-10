"Der letzte Kirtag": Herbert Dutzlers Altaussee-Krimi von ServusTV verfilmt

Es wird nicht der letzte Altaussee-Krimi aus der Feder des Schwanenstädters Herbert Dutzler gewesen sein – und in der Realität auch ganz bestimmt nicht der letzte Kirtag (auch wenn Altaussees berühmtestes Fest heuer Corona-bedingt abgesagt werden musste) – darüber waren sich bei der Präsentation des ersten, vom Salzburger Privatsender ServusTV verfilmten Altaussee-Krimis "Der letzte Kirtag" im Feuerwehrhaus der steirischen Salzkammergutgemeinde alle einig.

Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Bürgermeister Gerald Loitzl, Feuerwehrkommandant Christian Fischer, dazu der Filmproduzent, der Buchautor, der Regisseur, die Schauspieler und viele Ausseer und Grundlseer nahmen an der Premierenfeier, die kürzlich im Rüsthaus der FF Altaussee abgehalten wurde, teil.

Auch die Fortsetzung ist bereits abgedreht, und es warten noch einige Romane von Herbert Dutzler auf die weitere Verfilmung. Bereits heute Abend (20.15 Uhr, ServusTV) können sich die Zuseher davon überzeugen, wie das Ermittlerteam um den legendären Franz Gasperlmaier (dargestellt von Cornelius Obonya) und Postenkommandant Friedrich Kahlß (Gerhard Ernst) den Fall klären wird.

Zum Inhalt: Ausgerechnet im legendären Festzelt des Altausseer Kirtags findet Dorfpolizist Gasperlmaier einen Erstochenen in Tracht. Doch das ist nur der Anfang einer Mordreihe, die innerhalb von zwei Tagen beinahe eine ganze Familie auslöscht. Die Ermittler tappen lange im Dunkeln. Zur Unterstützung kommt Kommissarin Dr. Renate Kohlross (Lisa-Lena Tritscher) vom Bezirkspolizeikommando, deren strikte Arbeitsweise mit den Gepflogenheiten der Altausseer Dorfpolizei so gar nicht zusammenpasst. Welten prallen aufeinander, aber die Ereignisse überschlagen sich, und so machen sich Gasperlmaier und Kohlross auf Verbrecherjagd. (gs)