Der LC Sicking feierte in Spanien einen Rekord

SCHöRFLING AM ATTERSEE. Manfred Steger kam mit zwei Rekorden aus Spanien zurück – mit einem für seinen Verein, den LC Sicking in Schörfling am Attersee, und einem für sich selbst. In zwei Stunden, 24 Minuten und 58 Sekunden lief er beim Marathon in Valencia zur Höchstform auf. Die Strecke gilt als eine der wichtigsten für Marathonläufer aus aller Welt. Mehr als 26.000 gingen an den Start, Steger schloss mit dem 267. Gesamtrang ab. Die Niederösterreicherin Julia Mayer verbesserte in Valencia den Österreich-Rekord.

