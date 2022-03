"Der LASK braucht ein eigenes Stadion"

LINZ. Warum hat der LASK bisher keinen Beleg über die erforderlichen Eigenmittel zum Bau der neuen Arena beim Land Oberösterreich vorgelegt? Die OÖN baten den Verein gestern um eine Stellungnahme. Doch eine E-Mail der OÖN blieb bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe unbeantwortet.

Die Kritik, dass Alternativen zum Bau der Arena am alten Gugl-Standort nicht geprüft worden seien, ist für Sportlandesrat Markus Achleitner (VP) nicht nachvollziehbar. So habe der LASK eine Reihe von Möglichkeiten geprüft, doch der favorisierte Standort Pichling sei nicht machbar gewesen. Dass der LASK ein eigenes modernes Stadion brauche, sei "Grundkonsens in Oberösterreich". Für die SPÖ offenbart der Prüfbericht den "sorglosen Umgang mit Geld im Sportressort von VP-Landesrat Achleitner". Die vielen Breitensport-Vereine dürften nicht "die Draufzahler" sein, sagt SP-Klubchef Michael Lindner.

Die Neos verlangen, dass "die Förderpolitik als Hinterzimmer- und Freunderlpolitik der VP aufhören" müsse. "Ich erwarte, dass die Landesregierung transparente Regeln einhält, wenn sie entscheidet, wie Steuermillionen ausgegeben werden", sagt Neos-Obmann Felix Eypeltauer. Man sei "im Fördernebel fast ohne Licht unterwegs", so Reinhard Ammer von den Grünen. Nötig sei ein "strategischer Sportstättenplan".