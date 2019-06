Der längste Tag des Jahres war großer Festtag für Ebensee

Drei Jahre lang musste man von einem Ebenseer Ortsteil zum anderen – wollte man den Traun-Fluss überqueren – einen ordentlichen Umweg in Kauf nehmen. Doch damit ist seit dem Wochenende Schluss, denn der längste Tag des Jahres – der Tag der Sommersonnenwende am vergangenen Freitag – war ein wahrer Festtag für die Salinengemeinde Ebensee.

Mehr als drei Jahre nach der Sperre der alten, desolaten und von Fachleuten für nicht mehr verkehrsfähig erklärten Brücke über die Traun im Ortszentrum wurde die neue Traunbrücke in Ebensee nach deren Errichtung am Freitag offiziell eröffnet.

Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landesrätin Brigitte Gerstorfer, Lantagsabgeordneter Michael Gruber, der Ebenseer Bürgermeister Markus Siller, Vizebürgermeister Martin Derfler und Vizebürgermeisterin Franziska Zohner-Kienesberger durchschnitten das Band der Brücke, die Ebensee nun wieder richtig verbindet. Pfarrer Rockenschaub und der evangelische Pfarrer Closius spendeten den Segen dazu. Als Zeichen der Verbundenheit konzertierten die drei Ebenseer Musikkapellen zur Eröffnung gemeinsam auf der neuen Traunbrücke. Die heimische Wirtschaft lud am Wochenende zu einem zweitägigen Traunbrückenfest, die Ebenseer Bevölkerung nahm zahlreich an der Eröffnungsfeier teil und unterstrich mit ihrer Teilnahme an den Feierlichkeiten den hohen Stellenwert dieser Verbindung über die Traun.

Die Jugend feierte das Ereignis mit einem Entenrennen in der Traun.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Ebensee Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.