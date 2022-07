Der AC Stieglbauer ist einer der kuriosesten und liebenswertesten Fußballclubs im Salzkammergut. Vor 50 Jahren gegründet, spielte der Verein keine einzige Saison in einer Liga – nicht einmal in der Hobby-Kicker-Liga, die ein Dasein außerhalb des Fußballverbandes führt. Der AC Stieglbauer, dessen Team eine Anlaufstelle für ehemalige Ligaspieler ist, fordert andere Teams einfach so heraus.