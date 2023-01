Der kleine Jagger kommt nach Ebensee

"Kleiner" Bruder, aber großer Musiker: Die Salinengemeinde darf sich auf Chris Jagger freuen. Mit dem 2021 erschienenen "Mixing Up the Medicine" hat der Brite zuletzt sein grandioses 13. Album vorgelegt und feiert darin den Blues mit Herz und Seele. Der jüngere der Jagger-Brüder (Chris wurde vergangenen Dezember 75, der um einen Tick berühmtere Ur-Rolling-Stone Mick wird kommenden Juli bereits 80) ist einer der interessantesten Geschichtenerzähler, der aus der Nahperspektive der Stones allerlei erlebt hat, doch auch auf eigenen Beinen nachhaltig zu beeindrucken weiß. Nun harrt seine gar nicht so kleine Fangemeinschaft des 15. Aprils. An jenem Tag nämlich tritt Chris Jagger mit seiner grandiosen Band im Ebenseer Kino auf (Beginn 20.30 Uhr).

Nähere Infos unter der Adresse www.kino-ebensee.at

