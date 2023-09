Der "King of the Lake" am Attersee: Ein Rennen als große Erfolgsgeschichte

Europas größtes Radzeitfahren zu organisieren, ist eine Herkulesaufgabe, doch der Schörflinger Erwin Mayer (57) und sein Team haben auch heuer bei der 13. Auflage des King of the Lake ("KotL") rund um den Attersee wieder Großartiges geleistet. Vier Tage nach dem Ereignis, an dem 1400 Radsportler teilnahmen, laufen bereits die Vorbereitungen für das nächstjährige Rennen.