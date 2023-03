Der Kasberg kochte – und Tausende genossen es

Ein großer Erfolg war gestern die sechste Auflage von "Der Kasberg kocht". Mehr als 2600 Besucher pilgerten ins Grünauer Familienskigebiet, um sich an sieben Stationen von Hüttenwirten und Spitzenköchen aus der Region mit heimischen Schmankerln verwöhnen zu lassen.

"Obwohl die Witterung nicht ganz perfekt war, war die Stimmung phänomenal", sagt Stefan Schimpl vom Tourismusverband Traunsee-Almtal. Nicht nur das kulinarische Angebot begeisterte die Besucher, sondern auch die Partystimmung. Der Life-Radio-DJ-Pistenbully, der im ganzen Skigebiet unterwegs war, wurde von Partygästen auf Skiern regelrecht verfolgt. Heiß ging es auch bei der Après-Ski-Party her. Die Veranstaltung darf wohl auch als Bekenntnis der Region zum Skigebiet gewertet werden. Nicht nur die Gastronomen aus der Region standen hinter dem Event, sondern auch viele Förderer und Unterstützer – darunter die OÖNachrichten.

Vor allem aber honorierten einheimische Wintersportler die Veranstaltung. So nutzten die Skiclubs von Vorchdorf und Pettenbach das große Fest, um ihre Ortsskimeisterschaften auszutragen. "Es hat einen Tag lang so richtig gerockt am Kasberg", resümiert Stefan Schimpl.

