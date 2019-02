"Der Kasberg kocht": Zum Pistenspaß gibt es auch ein kulinarisches Spektakel

GRÜNAU. Das Familienskigebiet lädt nächste Woche wieder zur zünftigen Hütten-Gourmet-Tour.

Martin Eder ist einer der Spitzenköche, die Skifahrer auf dem Kasberg am 9. März verwöhnen. Bild: OÖN/Fellner

Wintersportler, die sich am Samstag, 9. März, auf dem Kasberg eine Tageskarte kaufen, bekommen viel mehr geboten als Pistenspaß. Auf dem Familienskiberg im Almtal findet zum fünften Mal die Großveranstaltung "Der Kasberg kocht" statt. Spitzenköche aus der Region kredenzen vor den Skihütten ihre Schmankerl, auf einer Live-Bühne wird gerockt, und auf der Piste werfen sich Mountainbiker ins Tal. Die OÖNachrichten begleiten das Spektakel medial.

Schmankerl und Livemusik

Die Organisatoren haben das bunte Programm heuer wieder weiterentwickelt. Besucher erwartet ab 8 Uhr ein Frühstück in der Talstation. Oben auf dem Berg schwingen die Köche Jörg Leithner (Almtalhof in Grünau im Almtal) und Jochen Neustifter (Jo’s Restaurant in Vorchdorf) die Kochlöffel und verwöhnen die Skifahrer gemeinsam mit Dick Bos (PBN Holland), Grillweltmeister Gery Hochgatterer, Martin Lang und Reini Stadler (Fleischerei Stadler). Die Spitzenköche verwöhnen durchgehend bis 15 Uhr auf der Sepp-Huber-Hütte, auf der Kasbergalm, der Sonnalm und am Hochberghaus.

DJ Ryan Housewell ist mit dem Pistenbully unterwegs, um den Kasberg zu rocken. Ab 15 Uhr ist die Countryband Nashville auf einer Livebühne bei der Bergstation der Achter-Seilbahn zu erleben. Nach dem Konzert geht es für die Wintersportler hinunter zur Talstation, wo DJ Rayn Housewell bei der Aprés-Skiparty rockt. Ein exklusiver Kasberg-Pisten-Bote und ein Gewinnspiel runden die Großveranstaltung ab.

Organisiert wird die Sause von den Kasberg-Hüttenwirten gemeinsam mit Almtaler Spitzenköchen, dem Tourismusverband Traunsee-Almtal und den Almtal-Bergbahnen.

Programmdetails gibt es auf www.derkasbergkocht.com

