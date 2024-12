Der Kameradschaftsbund übernimmt das Friedensmuseum Wolfsegg

Vor einem halben Jahr wurde Anton Hüttmayr (ÖVP), Bürgermeister von Puchkirchen am Trattberg, zum neuen Präsidenten des Kameradschaftsbundes OÖ gewählt. Seither krempelt der 67-Jährige die 25.000 Mitglieder zählende Organisation ordentlich um. Hüttmayr will das Image des Kameradschaftsbundes entstauben. Dieser soll in der Wahrnehmung kein Verein militärischer Veteranen mehr sein.