OTTNANG AM HAUSRUCK. Seit 2017 berichten die Salzkammergut-Nachrichten über den außergewöhnlich talentierten Schlagwerker Viktor Schwarzenlander aus der Ottnanger Ortschaft Bruckmühl. Der mittlerweile 16-Jährige ist Teilnehmer von bereits unzähligen „Prima la musica“-Wettbewerben auf Landes- und Bundesebene und erreichte dabei ausnahmslos erste Preise – so auch beim diesjährigen Bundeswettbewerb in Graz, wo er mit einem 18-minütigen Vortragsprogramm in der „AG lllplus“ (Gruppe mit Musikstudenten) antrat und die Goldmedaille in der Kategorie Schlagwerk (Kleine Trommel, Marimba und Drumset) gewann. Besonders beeindruckten die hochkarätig besetzte Jury Viktors Technik auf allen gespielten Schlaginstrumenten und seine hohe musikalische Ausdrucksfähigkeit.

Derartige Erfolge sind naturgemäß nicht ohne einen entsprechenden Lehrer und Motivator möglich: Max Murauer, seit mehr als acht Jahren Viktors Coach, hatte den Schlagwerker, der „hauptberuflich“ die siebte Klasse des Pop-BORG in Linz besucht, perfekt auf den großen Auftritt vorbereitet.

