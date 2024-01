Beim Ferienhort in St. Gilgen entsteht bis Mai eine Seebühne für 829 Zuschauer.

Die Tanzproben finden bereits in Wien statt, im März schließen sich dort auch die Schauspieler an, und ab 12. Mai probt das gesamte Ensemble auf der Seebühne in St. Gilgen: Rund um den Wolfgangsee fiebert man dem Musical („Mystical“) „Wolf“ aus der Feder von Franzobel entgegen. Es wird von 23. Mai bis 22.