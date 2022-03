Niemand in Vorchdorf kann sich an eine Gemeinderatssitzung erinnern, die turbulenter verlief als jene am Montagabend. Es gab kritische Suaden vor allem von Mitgliedern der Liste Vorchdorf, zahllose Gegenanträge und schließlich noch einen Eklat: Bei den vier Anträgen der Liste Vorchdorf verließ die sechsköpfige SPÖ-Fraktion aus Protest das Plenum. "Wir wollten ein Zeichen gegen den Stil der Liste setzen", sagt ein SPÖ-Mandatar auf OÖN-Anfrage.