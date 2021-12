Der Halbmarathon am längsten Samstag des Jahres

Wie in den vergangenen Jahren bereits üblich, wird zur Wintersonnenwende (heuer am morgigen Dienstag) der vorletzte Nenngeldsprung für den Traunsee-Halbmarathon erfolgen. Die Veranstaltung, die am Samstag, 18. Juni 2022, zum vierten Mal stattfinden wird, wartet mit einer weiteren Neuerung auf: Nachdem heuer mit dem Bridgestone-Genuss-Lauf und dem Traunsee-Sun-Run zwei neue Läufe ins Leben gerufen worden waren, wird das Angebot im kommenden Jahr erneut erweitert. In Kooperation mit den OÖNachrichten wurde der OÖN-Junior-Run ins Leben gerufen. Zweck des neuen Bewerbs ist es, Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren zu erreichen und ihnen die Chance auf einen Wettbewerb unter Gleichaltrigen zu ermöglichen. Beim OÖNachrichten-Junior-Run wird eine Distanz von vier Kilometern zu bewältigen sein.

Nach der diesjährigen coronabedingten Verschiebung in den Juli wird der Traunsee-Halbmarathon von Ebensee nach Gmunden 2022 wieder an seinem angestammten Termin, dem längsten Samstag des Jahres, stattfinden. Die 21,0975 Kilometer werden am 18. Juni um 19.08 Uhr in der Salinengemeinde gestartet, zeitgleich mit den anderen Bewerben an anderen Orten.