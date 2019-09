Der Gmundner Toscana-Parkplatz wird zum Bierzelt

Zum dritten Mal wird an diesem Wochenende das Gmundner Bierzelt auf dem Toscana-Parkplatz aufgebaut. In den beiden vergangenen Jahren strömten Tausende in die Bezirkshauptstadt, um bei diesem Fest, das von der Jungen VP Gmunden veranstaltet wird, dabei zu sein. Das Team rund um Jugendgemeinderat und Obmann Maximilian Attwenger hat auch heuer wieder seine ganze Kreativität und Organisationskraft unter Beweis gestellt.

Biertrinker werden möglicherweise vom Stadtoberhaupt persönlich bedient, denn Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf kann, wie er bei den ersten beiden Bierzelt-Auflagen 2017 und 2018 bewiesen hat, den Zapfhahn professionell bedienen. Kulinarisch werden Brathendl, Knödelvariationen, Würstel und vieles mehr angeboten.

Das Programm beginnt heute um 19 Uhr mit dem Bieranstich durch den Bürgermeister und dauert bis 2 Uhr früh. Dazu gibt es Musik von blehAmusic und DJ Rob O’. Auch morgen geht es um 19 Uhr los, musikalisch umrahmt von der Krauhölzl Musi. Am Sonntag spielen zum Frühschoppen ab 9 Uhr die Werkskapelle Laufen Gmunden-Engelhof und das Trio Wolfsgruber/Pacher/Hofer auf.