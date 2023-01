Der "Gartenzeit" Wolfsegg wurde Spielzeug gestohlen

Die "OÖ. Gartenzeit Wolfsegg 2023" wird mit Sommerbeginn eröffnet. Die Vorbereitungen laufen bereits seit Monaten auf Hochtouren. Doch jetzt mussten die Verantwortlichen in der Hausruckgemeinde einen Rückschlag hinnehmen: Unbekannte Diebe haben Kinderspielgeräte, die bereits montiert worden waren, gestohlen. Es geht um eine große Nestschaukel sowie eine Seilrutsche inklusive 30-Meter-Stahlseil. Der Schaden bewegt sich im hohen vierstelligen Bereich.

"Ich bin sprachlos, wir können uns die Beweggründe für so einen Diebstahl gar nicht erklären", sagt Wolfseggs Bürgermeisterin Barbara Schwarz (ÖVP). "Wir müssen uns so schnell wie möglich um einen Ersatz der fehlenden Teile kümmern." Auch Gartenzeit-Geschäftsführer Manfred Ettinger, zeigt sich tief betroffen. "Mit allem haben wir gerechnet, aber nicht mit Diebstahl während der Vorbereitungsarbeiten", sagt er. "Jetzt müssen wir sogar darüber nachdenken, ein Überwachungssystem zu errichten, weil gerade in den kommenden Wochen große Investitionen für die Gartenschau getätigt werden."

Ansonsten laufe bei den Vorbereitungen alles nach Plan. Die OÖ. Gartenzeit ist das neue, kleinere Format der Landesgartenschau. Unter dem Titel "Hang zur Vielfalt" wird Ampflwang von 17. Juni bis 24. September auf mehr als 20 Schauplätzen buchstäblich aufblühen. Dabei kommen aber nicht nur Gartenfreunde auf ihre Rechnung. Auch kulinarisch und kulturell sind viele Höhepunkte geplant. "Die gesamte Region freut sich auf diese 100 Tage", sagt Ettinger. "Rund um die Blumen- und Pflanzenpracht gibt es ein umfangreichreiches Eventprogramm mit 50 Kulturveranstaltungen." Erster Höhepunkt wird ein Open-Air-Konzert der "Seer" am Eröffnungstag sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper