Der etwas andere Winter im Salzkammergut

Wer den Winter sucht, braucht Geduld. Oder muss in den Rückspiegel blicken: Mehr als zwei Meter Schnee lagen Mitte September auf den Bergen des Salzkammerguts. Geblieben ist davon kaum etwas, der goldene Herbst macht seinem Namen derzeit alle Ehre – und wird das noch bis über das Wochenende hinaus tun. Zumindest dort, wo der Blick auf den wolkenlosen Himmel nicht im dichten Nebel hängenbleibt.

Der Tourismus im Salzkammergut bereitet sich dennoch bereits akribisch auf die kalte Jahreszeit vor – und folgt dabei auch heuer nicht (nur) den klassischen Pfaden. Die Skigebiete Dachstein-West, Dachstein-Krippenstein, Feuerkogel und der wiedererstarkte Kasberg bleiben zwar winterliche Zugpferde, abseits davon wird es aber teilweise exotisch.

Surfen und Eisbaden

Bereits diese Woche, am Samstag, 9. November, beginnt in Mondsee das touristische Winterprogramm. Die dortige Eissporthalle soll als "perfekte Alternative" zu den "nur selten zugefrorenen Seen im Salzkammergut" positioniert werden. Bis 2. März 2025 können Besucher nicht nur eislaufen, sondern auch Eishockey spielen und die Stöcke schwingen. Durch einen Schlittschuhverleih stehe auch spontanen Ausflügen nichts im Wege.

Gänzlich neu ist der "Schattenhirtenpfad", den die Postalm gemeinsam mit dem Wolfgangseer Advent begeht. Ab 1. Dezember dieses Jahres führt er Besucher bis Weihnachten von Mittwoch bis Sonntag (10 bis 18 Uhr) durch die (hoffentlich) verschneite Landschaft der Postalm. Entlang des Weges ist mindestens eine Hütte für die Einkehr geöffnet. Fackeln oder Rodeln für jene, die es rasanter mögen, gibt es ebenfalls. Ab dem 26. Dezember bis zum 2. Februar ist der Pfad dann schließlich durchgehend geöffnet.

An den Ufern des Attersees hat der Tourismus, wie berichtet, das Eisbaden entdeckt. Zu Jahresbeginn fand im Hotel Attersee in Seewalchen ein Eisbade-Wochenende nach den Methoden des niederländischen Extremsportlers Wim Hof statt. Der Andrang und das Interesse waren so groß, dass der Tourismusverband Attersee-Attergau in diesem Winter wieder eine ordentliche Abkühlung anbietet. Im Hotel Haberl in Attersee sollen Geist und Körper in der hektischen Vorweihnachtszeit von 13. bis 15. Dezember zur Ruhe kommen.

Gedanklich schwieriger wird die Kombination, die ab 14. Dezember in Ebensee angeboten wird, denn ab dann kann von den Pisten des Feuerkogels direkt auf das Surfbrett gewechselt werden. Mit dem neuen "Snow and Surf"-Ticket gibt es jeden Freitag ab 16 Uhr die Möglichkeit, nach einem Skitag im Flutlicht auf Europas größter Flusswelle zu surfen. Eine Welle der kombinierten Begeisterung ist dann bis 30. März 2025 möglich.

Sportliches und Traditionelles

Nicht neu, aber immer noch beliebt sind die winterlichen Wanderungen auf den Hausberg von Bad Ischl.

Dort können Tourengeher und Schneeschuhwanderer in der urigen Almhütte oder im modernen Berggasthof einkehren. Und wer kein Training für den Einkehrschwung benötigt, kann von 21. Dezember bis 2. März 2025 auch die Katrin-Seilbahn nutzen.

Auf der Katrin wird wintergewandert – mit oder ohne Ski.

Definitiv sportlich müssen jedenfalls Teilnehmer des "Steiralaufs" in Bad Mitterndorf sein. Bei der 45. Auflage können Teilnehmer am Wochenende vom 31. Jänner bis zum 1. Februar 2025 zwischen 50 oder 25 Kilometer Freistil und 30 Kilometer Klassik wählen. Der Genuss- und Dirndlauf ist mit zehn Kilometern die harmloseste Variante.

Am 8. Februar 2025 finden dann gleich zwei traditionelle Veranstaltungen statt: In Gosau findet das "Skijöring" statt, eine ursprünglich aus den nordischen Ländern stammende Art des Skifahrens, bei der sich Skifahrer von einem vorgespannten Tier oder Kraftfahrzeug an einem Seil ziehen lassen. Und in Hintersee findet zum dritten Mal das internationale Hundeschlittenrennen statt. Die Streckenlängen variieren zwischen sechs und 18 Kilometer – je nach Disziplin und Hundeanzahl.

Das dritte internationale Schlittenhunderennen in Hintersee

Akrobatisch wird es bereits zwei Tage zuvor in Bad Ischl: Zum vierten Mal macht dort die Winter Varieté Station. An drei Abenden und zwei Nachmittagen vom 6. bis zum 9. Februar 2025 gibt es im Kongress- und Theaterhaus "Magische Momente" – und einiges zu lachen. Fehlt nur noch der Winter.

