Die Miba hat dieser Tage 33 Burschen und Mädchen als neue Lehrlinge willkommen geheißen. Mit einer Einführungsveranstaltung in Laakirchen machte die nächste Lehrlingsgeneration den ersten offiziellen Schritt in ihre bevorstehende Ausbildung. In den ersten elf Wochen werden die zukünftigen Fachkräfte ihre Basisausbildung in der Miba Academy absolvieren, bevor sie ihre Lehre dann an den jeweiligen Miba Standorten in Oberösterreich fortsetzen. Damit starten 23 zukünftige Prozesstechniker, drei Mechatroniker, zwei Oberflächentechniker und ein Elektrotechniker in ihr erstes von dreieinhalb Lehrjahren. Neben diesen bestehenden Lehrberufen wird bei der Miba heuer erstmals auch die Ausbildung zum Informationstechnologen angeboten. In diesem Bereich beginnen zwei Lehrlinge.

"Unsere Lehrlinge von heute sind unsere Spezialisten von morgen", sagt Miba-CEO F. Peter Mitterbauer. Daher habe die Lehre bei der Miba einen hohen Stellenwert: Engagierte Ausbildner bereiten die jungen Menschen auf die Arbeitswelt von morgen vor und binden auch Lern- und Simulationsprogramme oder Roboter in die Lehre ein. Wie bereits im Vorjahr wurde den angehenden Lehrlingen zum Einstand ein eigenes Tablet geschenkt. Damit soll auch in der Lehre optimal auf die Gegebenheiten der Digitalisierung eingegangen und der Informations- und Wissensaustausch erleichtert werden.

Wer sich für eine Lehre in der Miba interessiert oder einfach gerne einen Blick hinter die Kulissen der Lehrlingsausbildung werfen möchte, hat dazu Gelegenheit beim Tag der offenen Lehrwerkstatt am 9. Oktober in der Miba Academy in Laakirchen.

Anmeldung per E-Mail: brigitte.scheubmayr@miba.com

