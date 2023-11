Der Campus Ort in Gmunden nimmt Konturen an

Wolfgang Karrer wird Schulleiter am Campus Ort.

Das Gymnasium Ort der Kreuzschwestern ("Pensi") in Gmunden wird ab dem Schuljahr 2024/25 zum Campus Ort, in dem mehrere Bildungseinrichtungen verschmelzen (Kindergarten, Volksschule, Hort, AHS).

Personell werden bereits Weichen gestellt. Eva Zacherl, seit Juni die neue Geschäftsführerin des Schulvereins der Kreuzschwestern, präsentierte gestern Wolfgang Karrer als neuen Schulleiter des Gymnasiums. Der 41-Jährige löst Wolfgang Kurz ab, der das Gymnasium durch eine schwierige Phase führte. (Der Standort sollte geschlossen werden.) Kurz möchte auf eigenen Wunsch wieder voll seiner Berufung als Lehrer nachgehen.

Der künftige Direktor Wolfgang Karrer studierte Wirtschaftspädagogik an der Johannes-Kepler-Universität, unterrichtete lange in der Schweiz und derzeit an der BHAK/BHAS Ried die Fächer Sportmanagement, Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaft.

Der künftige Campus Ort präsentiert sich erstmals am 1. Dezember bei einem Tag der offenen Tür von 14 bis 17 Uhr.

