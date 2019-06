Der Bürglsteinweg bekommt eine Beleuchtung

Der Bürglsteinweg am Ufer des Wolfgangsees ist bei Einheimischen genau so beliebt wie bei Touristen. 1983 von Bundespräsident Rudolf Kirchschläger höchstselbst eröffnet, verbindet der romantische Fußpfad die Gemeinden Strobl (Salzburg) und St. Wolfgang (Oberösterreich) – und das sogar barrierefrei. Deshalb benutzen ihn auch Familien mit Kinderwagen besonders gerne.

Und künftig wird der Bürglsteinweg auch nachts einladend sein. Für 250.000 Euro wird der Uferweg, der an manchen Stellen spektakulär über dem Wasser entlangführt, durchgehend mit einer Beleuchtung ausgestattet – also von der Klausbrücke in Strobl bis zur Einmündung des Weges in die Landesstraße in St. Wolfgang.

Möglich macht es ein LEADER-Projekt, das von der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft (WTG) getragen wird. An der Förderung in Höhe von 150.000 Euro über LEADER beteiligen sich EU, Bund sowie die beiden Länder Oberösterreich und Salzburg (Letztere brüderlich zu gleichen Teilen). Die restlichen 100.000 Euro stellt der Tourismus am Wolfgangsee zur Verfügung. Er profitiert ja auch wesentlich vom Projekt.

Die Fertigstellung der Beleuchtung ist für kommendes Jahr geplant.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at