"Der Bürgermeister ist in meinem Wirtshaus nicht mehr erwünscht"

Im schlimmsten Fall ende Manfred Heistingers Geschichte tödlich. Nicht für ihn, für sein Gasthaus, sagt er. Dann kenne man den „Wirt in der Rosenau“ auch nur noch von Erzählungen. Heistinger ist aufgebracht, rutscht auf seinem Stuhl am Stammtisch hin und her und blickt mit Argusaugen auf den Stapel Zettel, den er vorbereitet hat. Ein Wirt an einem Ruhetag sieht anders aus. Aber ruhig möchte er auch nicht mehr länger sein. 23 Jahre sei er schon hier, in Rosenau, einem Ortsteil von