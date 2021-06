Zwei junge Feuerwehrkameradinnen haben in ihrem Diplomarbeit-Maturaprojekt in der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Vöcklabruck die Brandschutzerziehung im Kindergarten zum Thema gemacht. Eva Schausberger (FF Redl) und Katharina Putz (FF Timelkam) haben damit ein Konzept erstellt, das Pädagoginnen bei der Brandschutzerziehung im Kindergarten unterstützt.

Grundlage dafür war die Unterrichtsmappe "Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr". Eva und Kathi ging es darum, das Bewusstsein für Gefahrensituationen schon für Kindergartenkinder zu schärfen. "Kinder können schon in jungen Jahren Gefahren erkennen", sind die beiden Autorinnen überzeugt. Wann ist ein Feuer gefährlich? Wie setze ich einen Notruf ab? Selbst Kindergartenkinder können sich mit diesen und ähnlichen Fragen befassen. Eva und Kathi haben auch einen Merksatz gereimt, der Kindern beim Absetzen eines Notrufs helfen kann. Insgesamt fünf Einheiten in zwei Wochen und ein Besuch bei der Feuerwehr zeigten, dass ihr entwickeltes Konzept einfach umsetzbar ist und hält, was verspricht.

Ihre Diplomarbeit stellten die beiden Maturantinnen kürzlich auch Landesfeuerwehrkommandant Robert Mayer vor, der sich davon begeistert zeigte. Er will auch in Zukunft auf dieses Konzept bauen und hat die beiden Kameradinnen eingeladen, es weiter voranzutreiben.