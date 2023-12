Der beste Spieler der Gmundner Swans ist zurück – allerdings in Kapfenberg

Auswärtssieg beim BC Vienna, umkämpfter Erfolg im Derby gegen Wels: Den Gmundner Swans sind rechtzeitig wieder Flügel gewachsen. Denn morgen, 17.30 Uhr, wartet im ersten von zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen so etwas wie ein Pflichtsieg. Nachzügler Eisenstadt gastiert in Gmunden und soll genauso wenig zum Problem werden wie die Vienna Timberwolves, die am 4. Jänner die Reise an den Traunsee antreten.

Gegen beide Teams konnten die Swans in dieser Saison in der Ferne bereits deutliche Erfolge feiern (97:75 gegen Eisenstadt, 90:71 in Wien).

Gesprächsthema Nummer eins ist derzeit allerdings ein Mann, der sich in diesem Jahr aus Gmunden verabschiedet hat. Urald King, bester Spieler der abgelaufenen Saison, konnte nicht gehalten werden und spielte – nach einer kurzen Station in Israel – für KB Peja im Kosovo. Ab heute nimmt er wieder in Österreich das Training auf, die Capital Bulls aus Kapfenberg meldeten die "Sensationsverpflichtung" des Centers. Und das, obwohl die steirischen Bullen mit OCS denselben Hauptsponsor wie die Gmundner Schwäne haben.

Der "ganz große Coup", wie es die Kapfenberger beschreiben, gelang den Bullen aber nur, weil Vizepräsident Gerhard Horak (übrigens ebenfalls einmal für die Swans im Einsatz) mit seinem Unternehmen ordentlich nachhalf. "Kapfenberg bezahlt ein Vermögen, das können wir uns nicht leisten. Wir haben ein Gehaltsschema und gestandene österreichische Nationalspieler", sagt Swans-Finanzchef Harald Stelzer.

Dem Vernehmen nach kassiert King in Kapfenberg doppelt so viel wie im vergangenen Jahr in Gmunden. Spannend wird es jedenfalls am 14. Jänner: Dann kommt King mit Kapfenberg nach Gmunden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger