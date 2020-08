Der Bedarf an Sozialmärkten nimmt immer mehr zu

Ein Schicksalsschlag in der Familie, eine plötzliche Krankheit oder der Verlust des Arbeitsplatzes: Armut kann jeden treffen und es gibt viele Gründe, warum Menschen mit einem geringen Einkommen auskommen müssen. Seit 2012 hilft das Rote Kreuz Vöcklabruck mit dem Rotkreuz-Markt in Vöcklamarkt. Der Bedarf an Hilfe steigt kontinuierlich.

Seit 2012 wurden in Vöcklamarkt insgesamt 544 Einkaufsberechtigungen ausgestellt. 32 Prozent der Kunden bekommen von einer oberösterreichischen Sozialberatungsstelle den Hinweis, Lebensmittel oder Hygieneartikel in einem Rotkreuz-Markt einkaufen zu können.

"Momentan gibt es 153 gültige Einkaufsberechtigungen alleine für unseren RK-Markt hier in Vöcklamarkt. In einem solchen Markt einkaufen dürfen Personen, die über ein monatliches Einkommen von maximal 1000 Euro verfügen", so Hermann Bachinger, Leiter des RK-Marktes in Vöcklamarkt. Die Waren werden vom Roten Kreuz mit dem neuen Transportfahrzeug bei den Kooperationspartnern des Lebensmittelhandels abgeholt.

Im Herbst wird es unter dem Motto "Kauf ein Stück mehr!" einen Warensammelaktionstag geben, an dem in Vöcklamarkt, Frankenmarkt, Frankenburg, Neukirchen an der Vöckla, St. Georgen und Attersee bei den Kooperations-Geschäften Waren gespendet werden können.