Der Baumgarten-Wirt, der "alte Siegerl", ist gegangen

Es ist unsagbar schwer, einen Nachruf zu schreiben auf einen Menschen, den man nicht bloß kannte, sondern sehr gut kannte, der einem beinahe wie sein eigener Großvater war. Der sich freute, wenn man in das von seinem Sohn Siegfried junior und seiner Schwiegertochter Sabine geführte wunderbare Gasthaus "Baumgarten" an der Grenze zwischen Gmunden und Gschwandt kam. Der trotz seines hohen Alters einen hellen Geist besaß und vieles wusste, weil er Nachrichten und Zeitungsmeldungen stets intensiv verfolgte. Ein Mensch, immer liebenswürdig, immer bescheiden und stets herzlich, dessen großes Bestreben es war, Freude zu verbreiten, ein Lächeln ins Gesicht des Gegenübers zu zaubern und Hunde liebte. "Wenn du ohne dein Hunderl kommst, ist’s die halberte Sach’", pflegte "Siegerl" oft zu sagen. An seinen eigenen Hunden, die der einst leidenschaftliche Jäger vor Jahrzehnten besaß, hing sein Herz derart, dass er bis zuletzt gerne von ihnen erzählte.

Siegfried Pabst-Spiessberger senior ist am 25. Mai im 92. Lebensjahr nach einem erfüllten Leben im Kreise seiner Lieben verstorben. Jeder, der ihn kennen durfte, mochte ihn. Und das war auch umgekehrt so. Der "Siegerl" hinterlässt seine Gattin Stefanie, seinen Sohn und seine Schwiegertochter sowie die Enkelkinder Franziska und Joseph. Heute um 16 Uhr findet in der Pfarrkirche Gschwandt der Trauergottesdienst statt.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at